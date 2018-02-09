ПриватБанк открыл национальный фан-клуб украинских паралимпийцев

Чтобы поддержать паралимпийцев, стоит лишь зарегистрироваться на сайте parasport.pb.ua и до 30 апреля рассчитываться за покупки картой Visa.

Вступить в национальный фан-клуб украинской паралимпийской сборной и поддержать украинских спортсменов в их стремлении к победе теперь смогут все клиенты ПриватБанка. Вместе с Visa банк начал олимпийскую акцию «Поддержите непобедимых», присоединиться к которой можно на сайте программы parasport.pb.ua.

«Спортсмены, участвующие в Паралимпийских играх, достойны того, чтобы на самом деле называться героями, – отметила руководитель благотворительных проектов банка Анна Павлова. – Они доказывают, что ограничений не существует, каждый может удивить мир, они – постоянные лидеры международных соревнований, они – наша паралимпийская сборная!»

Чтобы поддержать паралимпийцев, стоит лишь зарегистрироваться на сайте parasport.pb.ua и до 30 апреля рассчитываться за покупки картой Visa. После каждой оплаты дополнительно 1 гривня будет автоматически перечислена с карты участника акции на нужды паралимпийской сборной команды Украины. Также сделать благотворительный взнос можно через любой банкомат ПриватБанка или Интернет-банк Приват24.