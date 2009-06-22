Тойота становится лидером рынка в США

Японская Toyota Motor впервые станет самым крупным продавцом легковых автомобилей в 2009 году на рынке США после банкротства General Motors и Chrysler, пишет газета Wall Street Journal.

"Японский производитель автомобилей будет не единственной компанией, оставшейся в выигрыше от неудач двух (американских) компаний. Но она будет победителем номер один", - считает издание.

Однако несмотря на новые преференции на рынке США, путь компании не будет легким -объем продаж легковых автомобилей на американском рынке упал на 39% с начала года.

Два из трех автогигантов США - General Motors и Chrysler - объявили в мае о банкротстве, напоминает РИА "Новости", намереваясь совершить реструктуризацию через процедуру защиты от кредиторов.

Chrysler Group уже открыла первый завод в Детройте после того, как компания перенесла процедуру технического банкротства и реструктуризации и закрыла заводы 4 мая.