Василий Шкляр презентует в Киеве повстанческий роман "Троща"

Встреча пройдет 16 ноября в 19:00 в Доме кино, Красный зал (вул. Саксаганского, 6), модерирует – Иван Леньо (KOZAK SYSTEM). Вход свободный.

Роман вышел в свет еще в конце этого лета в издательстве «Клуб Семейного Досуга», впрочем, до сих пор пользуется бешеной популярностью. Продано уже более 26 000 экземпляров. В связи с ажиотажем в начале ноября был выпущен третий дополнительный тираж книги.

«Троща» — роман об УПА, о победе человека над обстоятельствами и над собой. Сам автор говорит, что книга написана для того, чтобы показать миру, что украинцы не смирились с режимом, и продолжают борьбу, как и раньше.

Об авторе:

Василий Шкляр — один из самых известных современных отечественных писателей, «отец украинского бестселлера», автор романа «Ключ», который принес ему несколько престижных литературных премий, среди которых Гран-при конкурса остросюжетного романа «Золотой бабай», премии столичных журналов «Современность» и «Олигарх», премию международного конвента фантастов «Спираль веков». Лауреат Шевченковской премии в 2011, только вот получить премию из рук тогдашней власти писатель отказался. Книги Василия Шкляра переведены на английский, болгарский, армянский, шведский, словацкий, русский языки.