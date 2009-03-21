Жена Барака Обамы разбила огород возле Белого дома

Первая леди США Мишель Обама разбила огород на лужайке возле Белого дома, сообщает Reuters 20 марта. Таким образом она продолжила традицию жены президента Франклина Рузвельта Элеоноры.

Помогали Обаме ученики начальной школы, расположенной недалеко от Белого дома. Овощи, которые она надеется вырастить, будут предназначаться как для семьи президента, так и для сотрудников и гостей Белого дома. Первая леди в течение весны собирается посадить в огороде шпинат, салат, капусту, а также несколько сортов зелени.

Мишель подчеркнула, что свежие овощи - это вкусная и здоровая пища. "Мы с дочерьми, которым семь и десять лет, пришли к выводу, что овощи нам больше нравятся, если они вкусные", - сказала Обама. Также она поделилась своими планами устроить рядом с Белым домом еще и улей с пчелами, однако призналась, что эта ее идея у дочерей поддержки не нашла.

Впервые огород на лужайке у Белого дома разбила Элеонора Рузвельт в 1943 году. Таким образом она хотела на собственном примере продемонстрировать американцам, как в тяжелые времена можно при помощи натурального хозяйства обеспечивать продуктами свою семью.

Лента.ру