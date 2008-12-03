Президент Таджикистана побывал на могиле родного брата на Львовщине

Сегодня Президент Таджикистана Эмомали РАХМОН посетил могилу своего родного брата в городе Рава-Русская Жовкивского района Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, брат Э.РАХМОНА трагически погиб в 1959 году во время пребывания на воинской службе.

Ж.РАХМОН в знак благодарности подарил телевизор и два компьютера Рава-Русской гимназии, ученики которой ухаживают за могилой его брата. Президент Таджикистана посещает могилу брата уже во второй раз, впервые он побывал здесь в 2001 году.

Как сообщил журналистам вице-премьер Украины Иван ВАСЮНИК, который сопровождал Президента Таджикистана, в ходе рабочей встречи украинская сторона обсудила с Президентом и представителями правительства Таджикистана механизмы сохранения экономического сотрудничества между государствами.

«Таджикистан заинтересован в росте транзитных грузов через украинскую территорию (экспорт хлопка, алюминия), а также в закупке украинской машиностроительной техники. Э.РАХМОН также пригласил украинскую сторону принять участие в тендерах по строительству в Таджикистане», – сообщил И.ВАСЮНИК.

Сегодня же Э.РАХМОН отбыл из Львова в Киев.