100 тысяч человек приветствовали новый Sport Life в Одессе

Праздник, как всегда, удался на славу. Море приятных сюрпризов и подарков для всех присутствующих, крутой концерт и яркое настроение. Свидетелями этого стали более 100 тысяч человек.

Открытию предшествовало общение официальных лиц мероприятия с журналистами и осмотр красавца-клуба. На вопросы отвечали директор по маркетингу группы компаний City Center Елена ОРЛОВА и PR-директор группыкомпаний Sport Life Юлия ПАВЛЕНКО.

По словам Елены ОРЛОВОЙ, компания ни секунды не сомневалась, как только на горизонте замаячила перспектива сотрудничества с группой компаний Sport Life.

– Главное правило работы «Сити Центра» – грамотный подбор партнеров. Масштабность, креативность, развитие – близкие нам черты сети «СпортЛайф». Уверена, наше сотрудничество в очередной раз принесет обеим сторонам, а в первую очередь одесситам, удовольствие от спорта, покупок и времени, проведенного в «Ситицентре Котовский», – сказала Елена ОРЛОВА.

PR-директор группы компаний Sport Life Юлия ПАВЛЕНКО отметила, что более чем десятилетний опыт оперирования клубами как в столице, так и в регионах, позволяет компании сохранять лидирующие позиции в отрасли и открывать новые фитнес-центры.

– Это наш 47 клуб в стране и третий в Одессе. Построенный по американским стандартам и готовый дать своим клиентам лучшее из фитнес-индустрии на сегодня. Наша цель 65 клубов и присутствие во всех крупных городах. Мы стремительно движемся к ней и рады, что в лице группы компаний City Center нашли единомышленника и надежного партнера, ведь как показывает практика и европейские тренды на сегодня в каждом крупном торговом центре должен находиться фитнес-клуб. И это не дань моде, а необходимость как для успешной деятельности ТЦ, так и для комфорта его посетителей, – сказала Юлия ПАВЛЕНКО.

Перед началом ожидаемого действа девушки поприветствовали собравшихся со сцены, и перерезав символическую красную ленту дали старт событию.

Дальше нарастающую силу праздника и веселья было не остановить. На сцене появлялись танцоры, сексуальные фитнес-тренера, бодибилдеры и специально приглашенные гости. Хедлайнером мероприятия выступила группа «Друга Ріка» и ее фронтмен Валерий Харчишин. В его исполнении прозвучали все самые хитовые треки и новые композиции. Прежде кавер-группа «F.L.I.R.T.» разогревала публику исполнением лучших мировых хитов. С наступлением темноты за дело взялся еще один гость. В исполнении киевского театра огня Одесса увидела захватывающее шоу. Выступление неоновых барабанщиков дополнило общую картину вечера. Финалил вечер грандиозный фейерверк в честь сети фитнес-клубов №1 в Украине Sport Life.