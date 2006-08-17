Идет необъявленная мировая война, в которой Украина лишь пешка!

Чем больше отзывов читаешь (под публикациями на тему украинско-российских отношений. – Модератор ), тем больше убеждаешься в непроходимой тупости хохлов. Нищая, разваливающаяся страна, без каких-либо перспектив в будущем. Полностью зависимая как от России, так и от Европы с США. Несамостоятельная в принятии решений и продажная власть, в лице больного Президента и Верховной Рады.

Что можно объяснить убогим? То, что Крым и Юго-Восток будут в составе России, – это вопрос времени. То, что западная часть пойдет крутить свиньям хвосты на польские свинофермы, – это уже происходит.

Бойтесь, не бойтесь, а надо смотреть правде в глаза. Украина, как самостоятельное государство, просто не может существовать. Так и будет метаться между Востоком и Западом, как "... в проруби", пока не развалится. Идет необъявленная мировая война, уроды! И Украина в этой войне – лишь пешка!

Red, Россия