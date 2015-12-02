Блиц-панель "Как выжить компаниям в условиях сегодняшней экономики: варианты стратегий для бизнеса"
2 декабря в 17:00 CFO Club Ukraine проводит блиц-панель с экс-вице-премьер-министром Виктором Пинзеником, заместителем министра экономического развития и торговли Максимом Нефедовым и заместителем министра финансов Еленой Макеевой «Как выжить компаниям в условиях сегодняшней экономики: варианты стратегий для бизнеса».
- Вопросы, которые будут освещены во время мероприятия:
- Монетарная политика Украины. Влияние на бизнес. Финансовые потоки.
- Доллар по 50 грн – миф или недалекое будущее.
- Как выжить бизнесу в условиях экономической турбулентности.
- Зона свободной торговли: как изменится экономическая ситуация в 2016-м? Выиграют или проиграют от этого отечественные производители?
- Какие реформы дадут толчок экономике.
Время и место проведения: 02 декабря 2015 в 17:00, Киев, отель-бутик «Воздвиженский», ул. Воздвиженская, 60-а
Аккредитация СМИ: (067)218-75-16, pr@cfo-club.org
CFO Club Ukraine создан при поддержке финансовых директоров коммерческих и некоммерческих организаций, финансовых экспертов — участников образовательной системы, Европейской Бизнес-Ассоциации (EBA).
Цель создания – объединение усилий служащих и работников финансовой сферы страны, руководителей и собственников компаний, направленных на содействие решению профессиональных проблем каждого участника CFO Club Ukraine, совершенствование личных профессиональных навыков, расширение экспертиз, приобретение широких связей.