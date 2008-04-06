Ющенко и Поплавский на субботнике (фото)

Виктор Ющенко второй раз принял участие в толоке по расчистке территории Музейного комплекса "Художественный Арсенал". На этот раз - в отсыпке первозданного вида валов на территории комплекса.

Глава государства сообщил о планах обратиться к частным коллекционерам с призывом пожертвовать предметы из их коллекций в экспозицию Арсенала, а также о намерении передать в нее предметы из собственной коллекции.

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что благоустройство территории планируется завершить до конца 2008 года, а полностью сдать объект - в День Независимости 2009 года.

«Я каждую субботу здесь буду со своими детьми и всех приглашаю. Я хочу всем продемонстрировать, что основная часть работ осуществляется за счет пожертвований. И почему бы не пожертвовать своим временами – одним выходным днем», - сказал глава государства.

Фото Михаила Маркива /POOL /УНИАН