Ющенко и Поплавский на субботнике (фото)

11:36, 06 апреля 2008
Разное
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Президент обещал быть на "Художественном Арсенале" каждую неделю

Виктор Ющенко второй раз принял участие в толоке по расчистке территории Музейного комплекса "Художественный Арсенал". На этот раз - в отсыпке первозданного вида валов на территории комплекса.

Глава государства сообщил о планах обратиться к частным коллекционерам с призывом пожертвовать предметы из их коллекций в экспозицию Арсенала, а также о намерении передать в нее предметы из собственной коллекции.

Виктор Ющенко пробует кашу, сваренную для участников субботника на територии Музейного комплекса «Мистецький арсенал”

При этом В.ЮЩЕНКО напомнил, что благоустройство территории планируется завершить до конца 2008 года, а полностью сдать объект - в День Независимости 2009 года.

«Я каждую субботу здесь буду со своими детьми и всех приглашаю. Я хочу всем продемонстрировать, что основная часть работ осуществляется за счет пожертвований. И почему бы не пожертвовать своим временами – одним выходным днем», - сказал глава государства.

Фото Михаила Маркива /POOL /УНИАН

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