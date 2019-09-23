Международная пресс-конференция по вопросам преодоления коррупции в Умани

Международная пресс-конференция: Представители Офиса Президента Украины и представители Всемирной Ортодоксальной еврейской торговой палаты обсудят вопросы преодоления коррупции в Умани



Сегодня, 23 сентября, делегация в составе представителя офиса Президента Украины Тиграна Егизаряна и представителя Всемирной Ортодоксальной еврейской торговой палаты Дуви Хонига посетит Умань. В ходе визита пройдут встречи с местными чиновниками и представителями бизнеса. встретятся с местными чиновниками. Будут обсуждаться вопросы преодоления коррупции и восстановлению правопорядка в регионе.

Также будут подняты вопросы развития инфраструктуры и экономики Умани, привлечения инвестиций в регион. В ходе визита будет создан комитет по восстановлению правопорядка в Умани под патронатом Президента Украины и ОЕТП.

Деятельность Комитета будет развиваться по нескольким направлениям: укрепление правопорядка, борьба с коррупцией, привлечение инвестиций в регион

По итогам визита планируется пресс-конференция.

Пресс-конференция состоится в 23 сентября в 17.00 по адресу Черкасская область, г. Умань, ул. Пушкина 17, отель «Хошен». Аккредитация на месте.

Телефон для информации: (050) 916-12-00