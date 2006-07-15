Путин показал Бушу свой ”Запорожец” (фото)
15:12, 15 июля 2006Разное
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Президенты осмотрели автомобиль снаружи и заглянули в салон
В Стрельне под Санкт-Петербургом началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джорджем Бушем. Встретив коллегу, Путин показал ему свою первую машину - "Запорожец", выпущенный почти 30 лет назад. Президенты осмотрели автомобиль снаружи и заглянули в салон, но ездить не стали.
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