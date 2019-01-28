Нацкорпус проведет факельный марш в Киеве в честь Героев Крут

29 января в 18:00 Национальный Корпус проведет факельный марш в Киеве.

Шествие начнется от памятника Героям Крут на Львовской площади и пройдет по маршруту: ул. Большая Житомирская – ул. Михайловская – пл. Майдан Независимости – ул. Крещатик – ул. Грушевского – пл. Конституции возле Верховной Рады.

В 2019-м году Украина празднует 101-ю годовщину боя под Крутами.

Поэтому украинская молодежь соберется, чтобы почтить подвиг молодых героев.

1918-го года большевики развязали кровавую войну против украинцев. Кадровые военные отсиживались на диванах, а профессиональные политики сбежали из опасного Киева. И тогда за оружие взялись молодые идеалисты.

Сейчас ситуация очень напоминает вызовы и угрозы столетней давности.

И националисты не повторят ошибок прошлого и не дадут колаборантам и коррупционерам в вышиванках предать Украину еще раз.

Мы удержим фронт и наведем порядок в тылу!

Помним Героев!

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