В Житомире представители власти, бизнеса и общественности обсудили проблемы лесной отрасли региона

Сегодня в Житомире в рамках круглого стола «Регуляторные чащи: лес – товар или ресурс?» состоялось обсуждение проблематики лесной отрасли Украины и достижений лесоводов отдельных европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в мероприятии приняли международные эксперты, представители власти, бизнеса, руководители лесхозов Житомирской области, а также представители деревообрабатывающих предприятий и различных общественных организаций.

Участники встречи ознакомились с презентацией лучшего опыта лесоводов Болгарии, Австрии и ряда других стран, а также обсудили вопросы сохранения украинского леса и пути достижения баланса интересов государства и бизнеса.

В обсуждении приняли участие лесоводы области - руководители государственных лесхозов, директор департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества Житомирской ОГА Алексей Шатило, начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский, гости из Австрии, эксперты проекта EU4Business/FORBIZ и другие.

Во время встречи ее участникам рассказали о лучший опыт хозяйствования лесоводов Латвии, в частности, о производственный цикл образования прибавочной стоимости на уровне государственных лесопромышленных комплексов. Говоря о проблемах украинских лесоводов, участники круглого стола обменялись мнениями относительно эффективности электронного учета древесины и борьбы с незаконными рубками леса.

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Так, прозвучало на встрече, в Украине обращение с лесными ресурсами формируют две различные цели – сохранение лесов и их использования как товара.

«Препятствием для эффективной реализации этих целей является несовершенное нормативно-правовое регулирование лесной отрасли», - отмечали, в частности, участники встречи.

Во время круглого стола Алексей Шатило отметил, что Житомирщина лидирует по объемам лесозаготовки в Украине. Область имеет ряд мощных лесохозяйственных предприятий, а объемы обработки древесины позволяют говорить о создании целого лесного кластера, который охватит территории всего региона.

«Житомирщина занимает одно из первых мест по площади лесов и ключевые места по объемам лесозаготовки. Более 70 объектов хозяйствования юридических лиц – предприятий, занимающихся деревообработкой, и несколько физических лиц предпринимателей. Без преувеличения – это десятки тысяч рабочих мест в отрасли и поступления в местные бюджеты. Имеем в области ряд мощных предприятий, а объемы обработки древесины позволяют говорить о создании целого лесного кластера, территорией которого является весь регион», – отметил Алексей Шатило.

Он также напомнил, что в Житомирской области в этом году планируют открыть один из крупнейших в Европе деревообрабатывающих предприятий, которое способно перерабатывать 1 млн куб. м. леса-кругляку на год, начиная от розвиловки древесины до изготовления различных видов продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, Министерство экономического развития и торговли и Государственная регуляторная служба инициировали проведение в Украине публичных консультаций как неотъемлемого элемента регуляторной реформы. Целью этих консультаций является выработка честных правил деятельности бизнеса в Украине и пути его взаимодействия с властью