Кабмин запускает проект мониторинга деловой активности в регионах

Кабинет министров Украины в рамках поддержки развития бизнеса запускает проект постоянного мониторинга деловой активности в регионах, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе работы первого Международного конгресса мэров.

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Гройсман подчеркнул, что проект реализуется силами открытого при правительстве Офиса поддержки и сопровождения инвестиций и при экспертной поддержке американского правительственного инвестиционного фонда Western NIS Enterprise Fund.

«Проект называется «36,6» - как температура тела здорового человека. Мы хотим на карте Украины в разрезе каждой области понимать по ключевым показателям, как ощущает себя бизнес: вовремя ли возвращают НДС, вовремя ли дают разрешения, не мучают ли дополнительными проверками. Все эти показатели будут в постоянном мониторинге», - сказал Гройсман.

Справка УНИАН. Кабмин в середине октября создал Офис сопровождения инвестиций, призванный помогать инвесторам во всех аспектах деятельности в стране, и назначил директором Офиса руководящего партнера киевского офиса юридической компании CMS Cameron McKenna LLC Даниила Билака. Финансирование Офиса осуществляет Western NIS Enterprise Fund.

В целом в Украине насчитывается более 1 млн частных компаний. Из них, по данным Госстата, две трети считается экономически активными.