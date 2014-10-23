Вооруженные силы в зоне АТО готовы к зиме на 80%
15:20, 23 октября 2014Армия
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Вооруженные силы Украины в зоне АТО готовы к зиме на 80%.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Степан Полторак заявил журналистам.
”Подготовка к зиме включает в себя как обеспечение зимней формой одежды, так и подготовку техники. Процент готовности составляет 80. Именно столько личного состава готово к выполнению боевых задач в зимний период в условиях боевых действий”, - сказал министр.
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