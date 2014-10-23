Кировоградские предприятия самостоятельно ремонтируют военную технику для АТО

Так, семь предприятий областного центра взяли на техническое обслуживание 8 единиц бронетранспортеров БТР-70, транспортированных в Кировоградщины из Отдельного центра обеспечения бронетанковым вооружением и техникой в городе Артемовск Донецкой области, сообщает пресс-служба Минобороны.

Технические работники полностью заменили ремни, шланги, узлы и агрегаты, резинотехнические изделия, а также покрасили и установили противокуммулятивные защитные экраны.

Первые две боевые машины, отремонтированные предприятиями, были торжественно переданы воинам 80 отдельной аэромобильной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины. Уже в ближайшие дни отремонтирована военная техника будет выполнять боевые задачи в зоне проведения антитеррористической операции.