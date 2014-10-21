Военнослужащие получили ордера и ключи от новых квартир в Киевской области

Радостное событие стало возможным благодаря плодотворному сотрудничеству Министерства обороны, Генерального штаба вооруженных сил, командования воздушных сил вооруженных сил и воинской части с благотворителями, которые вложили в переоборудование здания под жилье для семей военных почти 12 млн грн, и еще 920 тыс грн для закупки бытовой техники и мебели, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Большинство новоселов - офицеры-патриоты, которые вместе с семьями были переведены с временно оккупированной Автономной республики Крым в новое место прохождения военной службы, где заступили на боевое дежурство по охране воздушного пространства нашего государства.

Поздравить военнослужащих прибыли представители Министерства обороны, Генерального штаба, воинских частей гарнизона, местных властей, благотворительных организаций, меценаты и бизнесмены.

Освящая здание, настоятель Свято-Георгиевского храма Протоиерей Сергий выразил убеждение, что вскоре из каждого окна этого дома будет звучать счастливый детский смех как залог светлого и мирного будущего нашего государства.