Воины-артиллеристы надежно защищают Мариуполь с моря

Так, задание одного из военных подразделений заключается в защите прибрежных районов Мариуполя, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

По словам офицеров, выполнение боевых задач происходит во взаимодействии с пограничниками и правоохранительными органами, а с ремонтом и обслуживанием автомобилей помогают работники Мариупольского морского порта.

Воины-артиллеристы отмечают большую моральную поддержку со стороны местного населения.