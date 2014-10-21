Воины-артиллеристы надежно защищают Мариуполь с моря
15:08, 21 октября 2014Армия
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На Донетчине воины-артиллеристы, которые привлечены к защите Мариуполя с моря, ежедневно совершенствуют профессиональное мастерство и полностью готовы дать отпор вражеским кораблям и плавсредствам.
фото mil.gov.ua
Так, задание одного из военных подразделений заключается в защите прибрежных районов Мариуполя, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
фото mil.gov.ua
По словам офицеров, выполнение боевых задач происходит во взаимодействии с пограничниками и правоохранительными органами, а с ремонтом и обслуживанием автомобилей помогают работники Мариупольского морского порта.
Воины-артиллеристы отмечают большую моральную поддержку со стороны местного населения.
фото mil.gov.ua
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