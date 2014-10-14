Военные лицеисты Одессы поклялись защищать Украину

Мероприятие, приуроченное традиционному празднику - Покрову Пресвятой Богородицы и новому государственному - Дню защитника Украины состоялось на площади возле памятника Тарасу Шевченко, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

На торжественную церемонию лицеисты пригласили руководство ВМС, представителей местных органов власти, ветеранских и молодежных военно-патриотических организаций Одессы, родных и друзей.

После принесения клятвы к юным защитникам Отечества с напутственными словами обратились командующий ВМС ВС украины вице-адмирал Сергей Гайдук, городской председатель Геннадий Труханов, председатель организации ветеранов-подводников им. О. Маринеско капитан 1 ранга Евгений Лившиц. Также лицеистов на успешное обучение благословил протоиерей Украинской православной церкви отец Василий.

Во время торжеств начальник Военно-морского лицея капитан 1 ранга Игорь Колежнюк объявил приказ о назначении командиров отделений учебных групп первого курса и присвоил им учебные звание вице-сержантов.

Завершилась церемония торжественным прохождением лицеистов и праздничным выступлением творческих коллективов Одессы.