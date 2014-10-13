В бою спасет благотворительный "Медсанбат"

При содействии Министерства обороны тренинг организован в рамках благотворительного проекта «Медсанбат», главной целью которого является снижение человеческих потерь, случаев инвалидности и ампутаций в условиях военных действий и чрезвычайных ситуаций.

В рамках тренинга подготовку к оказанию медицинской помощи на поле боя по стандартам НАТО прошли более 200 военных врачей. Их обучение было организовано при участии опытных американских и британских специалистов, которые имеют многолетний опыт оказания медицинской помощи в условиях боевых действий.

Занятия проходили с 9 по 13 октября на территории Главного военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в условиях имитации боевых действий с применением современного медицинского оборудования. Стоит отметить, что каждому врачу, который после обучения отбывает в зону АТО для оказания первой медицинской помощи бойцам в боевых условиях, выдается специальный медицинский рюкзак, укомплектованный по стандартам НАТО.

Курс обучения построен таким образом, что врачи, которые прошли подготовку, но возвращаются в части тыла, смогут самостоятельно проводить тренинги по тактической медицине и обучать своих коллег современным принципам оказания медицинской помощи до момента госпитализации пострадавшего в полевой госпиталь или стационарное медицинское учреждение. Планируется, что уже за первый месяц действия проекта обучение пройдут свыше полтысячи медиков.

"Участники тренинга, независимо от своего профессионального и боевого опыта, с энтузиазмом отнеслись к занятиям, ведь многие из них впервые получили жизненно важные для них профессиональные знания и изучили опыт более опытных зарубежных коллег", - сообщил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны полковник медицинской службы Виталий Андронатий.

Учения военных медиков реализуются в сотрудничестве с Военно-медицинским департаментом Министерства обороны и в партнерстве с Всемирным конгрессом украинцев в рамках проекта «Защита патриотов», который активно проводит медицинские тренинги для солдат с раздачей индивидуальных аптечек, и, собственно, инициировал этот проект по поддержке военных медиков.