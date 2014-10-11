Минобороны провело ротацию женщин-медиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра обороны Петр Мехед.

"У нас идет плановая ротация санитарных частей и, насколько я знаю, 15 женщин вернулись, и 15 других женщин поехали в зону АТО", - сказал Мехед.

Читайте такжеЖенщины на войне по разные стороны баррикад (фоторепортаж)По его словам, в Вооруженных силах с уважением относятся к женщинам, потому что "они не только матери и жены наших военнослужащих, но мы имеем и определенную категорию военнослужащих (среди женщин) - это и связисты, и военные медики".