Курсанты-летчики освоили легкомоторные самолеты

В течение двух месяцев на аэродроме Харьковского аэроклуба имени Валентины Грызодубовой Общества содействия обороне Украины курсанты университета вместе с опытными летчиками-инструкторами выполняли практические полеты.

По словам командования военного вуза, уже второй год подряд курсанты-пилоты выполняли программу II курса на легкомоторных самолетах, а не на реактивных, как было раньше. Недавно внедрили новую трехстепенную концепцию подготовки летчиков. Этим нововведением предусмотрено первое знакомство с будущей профессией, которое будет происходить на низких скоростях с помощью машин типа ХАЗ-30. На втором уровне ребята будут подниматься в небо уже на Л-39 «Альбатрос» и транспортных Ан-26. А на высшей ступеньке покорения неба курсанты будут садиться в кабину боевых самолетов типа Миг-29.

На церемонии завершения летной практики курсантов поздравили генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия «ХАЗ» Герой Украины Анатолий Мялица, исполняющий обязанности начальника университета военный летчик первого класса генерал-майор Андрей Алимпиев.

- Уже второй год подряд курсанты университета выполняют практические полеты на современном легкомоторном самолете ХАЗ-30. В этом году авиаторы подошли к началу практических занятий с прочным теоретическим багажом, а в течение практических занятий старательно изучали тонкости летного дела, - отметил начальник Харьковского аэроклуба Сергей Филатов.

В ходе летной практики, курсанты-авиаторы получили около 26 часов летного времени. При этом половину практики была отведена самостоятельным полетам. Под присмотром летчиков-инструкторов аэроклуба, каждый из курсантов впервые в жизни поднял самолет над землей и отработал такие полетные задания, как: полет по кругу, поворот на 180 градусов, «горка» и другие упражнения на простой пилотаж. Все полеты будут выполняться на скорости до 200 километров в час в диапазоне высот от 200 до 1000 метров.

- Данная программа - это начальный этап подготовки летчика, он позволяет определить, готов ли курсант к дальнейшему обучению, или нет. До начала летной практики все будущие авиаторы успешно прошли двухнедельный курс наземной подготовки, который был спланирован с учетом опыта прошлогодней летной практики на легкомоторных самолетах, - пояснил начальник летно-методического отделения университета подполковник Андрей Терешин.

По итогам экзаменационных полетов, 70 процентов личного состава выполнили полетные задания на оценку «отлично», остальные получили хорошие оценки.

Справка. Самолет ХАЗ-30 предназначен для первоначального обучения пилотов аэроклубов, летных училищ военной и гражданской авиации, а также для выполнения полетов частными лицами. Самолет оснащен австрийским двигателем Rotax-912 ULS. Его максимальная скорость - 200 км/ч, длина разбега - 100 м, длина пробега - 100 м. Максимальная взлетная масса самолета составляет 650 кг, максимальная посадочная масса - 650 кг, максимальная масса снаряженного самолета - 565 кг, масса пустого самолета - 395 кг. Самолет выполняет взлет и посадку на воздушно-посадочной полосе с искусственным и грунтовым покрытием.