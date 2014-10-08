Укроборонпром тестирует новый военный компьютер-планшет "Карат"

"Оризон-Навигация" испытывает новый военный персональный компьютер ”Карат”, который будет использоваться как автоматизированная система управления тактического звена управления сухопутных войск, сообщила пресс-служба концерна.

По данным пресс-службы, ”Карат” предназначен для повышения информационного взаимодействия внутри подразделения и координации действий бойцов с командирами. Предполагается, что ПК будет использоваться в жестких условиях эксплуатации.

Используя навигационные параметры систем GPS/ГЛОНАСС, например, местонахождение пользователя, точное время, скорость и направление движения, а также специальные средства радиосвязи, МПК ”Карат” может решать многие коммуникационные, информационные и расчетно-тактические задачи, сказано в сообщении.

Читайте такжеКрупные украинские предприятия готовы заменить российское оборудование АЭС УкраиныПо информации ”Укроборонпрома”, в комплект ”Карата”, в частности, входят персональный компьютер для командира артиллерийского подразделения - универсальный баллистический калькулятор (УБК), который предназначен для автоматизации расчетов, выполняемых при подготовке и управлении огнем артиллерийской (минометной, реактивной артиллерийской) батареи/взвода, а также решения навигационных задач.

После завершения лабораторных испытаний состоится этап тестирования компьютера в полевых условиях, сообщила пресс-служба ”Укроборонпрома”.

Как сообщал УНИАН, в сентябре «Укроборонпром» представил новейшую трикоординатную обзорную радиолокационную станцию 80К6К1 украинской разработки, а также провел испытания созданного предприятиями концерна многофункционального комплекса разведки и управления (БКРУ).

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.