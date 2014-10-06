Порошенко наградил более 90 военных за героизм

17:19, 06 октября 2014
Армия
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Президент Петр Порошенко подписал указ №754/2014 «О награждении государственными наградами Украины».

REUTERS

Как сообщается на сайте Министерства обороны, «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:

в Вооруженных Силах Украины:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени

ТРЕПАКА Александра Сергеевича - полковника

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

АБРОСИМОВА Евгения Сергеевича - старшего лейтенанта

БАННИКА Артема Валерьевича - лейтенанта

БОНДАРОВИЧА Дмитрия Ярославовича - старшего лейтенанта

ВАСЬКОВСКОГО Сергея Николаевича - майора

ГАРАСИМЯКА Петра Николаевича - майора

ЗИНЧАКА Валентина Леонидовича - старшего лейтенанта

КОЛОДИЯ Сергея Владимировича (посмертно) капитана

КУЛЫГИНА Олега Борисовича (посмертно) капитана

НЕДРЮ Кирилла Михайловича - лейтенанта

ПОДОЛЯНЧУКА Евгения Петровича (посмертно) - старшего лейтенанта

СИДОРОВА Александра Владимировича - подполковника

СОРОКУ Дмитрия Вячеславовича - старшего лейтенанта

ТЕРЕЩЕНКО Виталия Игоревича - лейтенанта

ТРОФИМЕНКО Олега Иосифовича - капитана медицинской службы

ЧЕРНЫШЕВА Вадима Михайловича - капитана

Наградить орденом «За мужество» ІІ степени

ГОЛОВЕЦКОГО Евгения Николаевича - старшего солдата

Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени

АКБАШЕВА Руслана Вячеславовича - старшего солдата

БОЧУРСКОГО Александра Георгиевича - прапорщика

БУРКОВСКОГО Виталия Алексеевича - старшину

ВЕЛИЧКО Сергея Анатольевича - старшего солдата

ГАЙДЕШКА Александра Анатольевича - младшего сержанта

ГАЙДУКА Степана Владимировича - старшего солдата

ГИЛУНА Владислава Валерьевича - старшего солдата

ГОЛОВЕНКО Сергея Александровича - солдата

ГОЛОВЕЦКОГО Константина Николаевича - младшего сержанта

ГРИШУКОВА Алексея Игоревича - солдата

ГУСАКОВА Виталия Александровича - младшего сержанта

ДАНИЛЮКА Вадима Юрьевича - старшего солдата

ДАШЕВСКОГО Сергея Сергеевича - младшего сержанта

ДВОРЦОВАЯ Дмитрия Сергеевича - солдата

ДРЮЧЕНКА Артема Николаевича - старшего солдата

ЗЫКИНА Виталия Николаевича - сержанта

ЗИНЧЕНКО Сергея Николаевича - старшего сержанта

ИВАНИСОВА Андрея Валерьевича - солдата

КАЛИНЧУКА Анатолия Николаевича - солдата

КАЛУША Ивана Михайловича - старшего сержанта

КОНСТАНТИНОВИЧА Виктора Владимировича - старшего сержанта

КРИЦКОГО Дениса Леонидовича - старшего сержанта

КУЦАЯ Виталия Владимировича - прапорщика

КУЦОГО Станислава Ивановича - младшего сержанта

КУЩЕНКО Евгения Витальевича - старшего солдата

ЛЕСЮКА Богдана Ивановича - солдата

ЛОГВИНА Максима Вячеславовича - солдата

МАЛЫШКО Романа Викторовича - старшего солдата

МАНОЙЛЕНКО Станислава Васильевича - старшего солдата

МЕЛЬНИКА Сергея Ивановича - солдата

МИКИТЕНКО Игоря Леонидовича - солдата

МОЗОЛЯ Владимира Николаевича - старшего солдата

МОИСЕЕНКО Андрея Сергеевича - солдата

МОЛОКОЕДОВА Александра Ивановича - сержанта

НАЛЕТУ Евгения Андреевича - старшего солдата

УДОДА Игоря Владимировича - старшего солдата

ОЛЕЙНИКА Юрия Богдановича - сержанта

ОНИЩЕНКО Романа Николаевича - солдата

ПАТРУШЕВА Олега Николаевича - солдата

ПАЩЕНКО Виталия Николаевича - сержанта

ПРИШНЯКА Дмитрия Сергеевича - сержанта

РЯБУХУ Тараса Михайловича - солдата

СЛЕПОГО Сергея Фотийовича - сержанта

ТЕРЕХОВА Юлия Игоревича - старшего солдата

ТКАЧЕНКО Александра Викторовича - прапорщика

ТОКАРЯ Антона Олеговича - солдата

ХОРИНА Евгения Алексеевича - солдата

ХРЯПИНСКОГО Дмитрия Андреевича - старшего солдата

ЧЕРНЯВСКОГО Дениса Анатольевича - старшего солдата

ЧИЧКУ Андрея Ивановича - солдата", - говорится в документе.

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