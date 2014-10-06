Порошенко наградил более 90 военных за героизм

Президент Петр Порошенко подписал указ №754/2014 «О награждении государственными наградами Украины».

Как сообщается на сайте Министерства обороны, «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю: в Вооруженных Силах Украины: Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени ТРЕПАКА Александра Сергеевича - полковника Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени АБРОСИМОВА Евгения Сергеевича - старшего лейтенанта БАННИКА Артема Валерьевича - лейтенанта БОНДАРОВИЧА Дмитрия Ярославовича - старшего лейтенанта ВАСЬКОВСКОГО Сергея Николаевича - майора ГАРАСИМЯКА Петра Николаевича - майора ЗИНЧАКА Валентина Леонидовича - старшего лейтенанта КОЛОДИЯ Сергея Владимировича (посмертно) капитана КУЛЫГИНА Олега Борисовича (посмертно) капитана НЕДРЮ Кирилла Михайловича - лейтенанта ПОДОЛЯНЧУКА Евгения Петровича (посмертно) - старшего лейтенанта СИДОРОВА Александра Владимировича - подполковника СОРОКУ Дмитрия Вячеславовича - старшего лейтенанта ТЕРЕЩЕНКО Виталия Игоревича - лейтенанта ТРОФИМЕНКО Олега Иосифовича - капитана медицинской службы ЧЕРНЫШЕВА Вадима Михайловича - капитана Наградить орденом «За мужество» ІІ степени ГОЛОВЕЦКОГО Евгения Николаевича - старшего солдата Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени АКБАШЕВА Руслана Вячеславовича - старшего солдата БОЧУРСКОГО Александра Георгиевича - прапорщика БУРКОВСКОГО Виталия Алексеевича - старшину ВЕЛИЧКО Сергея Анатольевича - старшего солдата ГАЙДЕШКА Александра Анатольевича - младшего сержанта ГАЙДУКА Степана Владимировича - старшего солдата ГИЛУНА Владислава Валерьевича - старшего солдата ГОЛОВЕНКО Сергея Александровича - солдата ГОЛОВЕЦКОГО Константина Николаевича - младшего сержанта ГРИШУКОВА Алексея Игоревича - солдата ГУСАКОВА Виталия Александровича - младшего сержанта ДАНИЛЮКА Вадима Юрьевича - старшего солдата ДАШЕВСКОГО Сергея Сергеевича - младшего сержанта ДВОРЦОВАЯ Дмитрия Сергеевича - солдата ДРЮЧЕНКА Артема Николаевича - старшего солдата ЗЫКИНА Виталия Николаевича - сержанта ЗИНЧЕНКО Сергея Николаевича - старшего сержанта ИВАНИСОВА Андрея Валерьевича - солдата КАЛИНЧУКА Анатолия Николаевича - солдата КАЛУША Ивана Михайловича - старшего сержанта КОНСТАНТИНОВИЧА Виктора Владимировича - старшего сержанта КРИЦКОГО Дениса Леонидовича - старшего сержанта КУЦАЯ Виталия Владимировича - прапорщика КУЦОГО Станислава Ивановича - младшего сержанта КУЩЕНКО Евгения Витальевича - старшего солдата ЛЕСЮКА Богдана Ивановича - солдата ЛОГВИНА Максима Вячеславовича - солдата МАЛЫШКО Романа Викторовича - старшего солдата МАНОЙЛЕНКО Станислава Васильевича - старшего солдата МЕЛЬНИКА Сергея Ивановича - солдата МИКИТЕНКО Игоря Леонидовича - солдата МОЗОЛЯ Владимира Николаевича - старшего солдата МОИСЕЕНКО Андрея Сергеевича - солдата МОЛОКОЕДОВА Александра Ивановича - сержанта НАЛЕТУ Евгения Андреевича - старшего солдата УДОДА Игоря Владимировича - старшего солдата ОЛЕЙНИКА Юрия Богдановича - сержанта ОНИЩЕНКО Романа Николаевича - солдата ПАТРУШЕВА Олега Николаевича - солдата ПАЩЕНКО Виталия Николаевича - сержанта ПРИШНЯКА Дмитрия Сергеевича - сержанта РЯБУХУ Тараса Михайловича - солдата СЛЕПОГО Сергея Фотийовича - сержанта ТЕРЕХОВА Юлия Игоревича - старшего солдата ТКАЧЕНКО Александра Викторовича - прапорщика ТОКАРЯ Антона Олеговича - солдата ХОРИНА Евгения Алексеевича - солдата ХРЯПИНСКОГО Дмитрия Андреевича - старшего солдата ЧЕРНЯВСКОГО Дениса Анатольевича - старшего солдата ЧИЧКУ Андрея Ивановича - солдата", - говорится в документе.

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