Порошенко наградил более 90 военных за героизм
Президент Петр Порошенко подписал указ №754/2014 «О награждении государственными наградами Украины».
Как сообщается на сайте Министерства обороны, «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, постановляю:
в Вооруженных Силах Украины:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени
ТРЕПАКА Александра Сергеевича - полковника
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
АБРОСИМОВА Евгения Сергеевича - старшего лейтенанта
БАННИКА Артема Валерьевича - лейтенанта
БОНДАРОВИЧА Дмитрия Ярославовича - старшего лейтенанта
ВАСЬКОВСКОГО Сергея Николаевича - майора
ГАРАСИМЯКА Петра Николаевича - майора
ЗИНЧАКА Валентина Леонидовича - старшего лейтенанта
КОЛОДИЯ Сергея Владимировича (посмертно) капитана
КУЛЫГИНА Олега Борисовича (посмертно) капитана
НЕДРЮ Кирилла Михайловича - лейтенанта
ПОДОЛЯНЧУКА Евгения Петровича (посмертно) - старшего лейтенанта
СИДОРОВА Александра Владимировича - подполковника
СОРОКУ Дмитрия Вячеславовича - старшего лейтенанта
ТЕРЕЩЕНКО Виталия Игоревича - лейтенанта
ТРОФИМЕНКО Олега Иосифовича - капитана медицинской службы
ЧЕРНЫШЕВА Вадима Михайловича - капитана
Наградить орденом «За мужество» ІІ степени
ГОЛОВЕЦКОГО Евгения Николаевича - старшего солдата
Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени
АКБАШЕВА Руслана Вячеславовича - старшего солдата
БОЧУРСКОГО Александра Георгиевича - прапорщика
БУРКОВСКОГО Виталия Алексеевича - старшину
ВЕЛИЧКО Сергея Анатольевича - старшего солдата
ГАЙДЕШКА Александра Анатольевича - младшего сержанта
ГАЙДУКА Степана Владимировича - старшего солдата
ГИЛУНА Владислава Валерьевича - старшего солдата
ГОЛОВЕНКО Сергея Александровича - солдата
ГОЛОВЕЦКОГО Константина Николаевича - младшего сержанта
ГРИШУКОВА Алексея Игоревича - солдата
ГУСАКОВА Виталия Александровича - младшего сержанта
ДАНИЛЮКА Вадима Юрьевича - старшего солдата
ДАШЕВСКОГО Сергея Сергеевича - младшего сержанта
ДВОРЦОВАЯ Дмитрия Сергеевича - солдата
ДРЮЧЕНКА Артема Николаевича - старшего солдата
ЗЫКИНА Виталия Николаевича - сержанта
ЗИНЧЕНКО Сергея Николаевича - старшего сержанта
ИВАНИСОВА Андрея Валерьевича - солдата
КАЛИНЧУКА Анатолия Николаевича - солдата
КАЛУША Ивана Михайловича - старшего сержанта
КОНСТАНТИНОВИЧА Виктора Владимировича - старшего сержанта
КРИЦКОГО Дениса Леонидовича - старшего сержанта
КУЦАЯ Виталия Владимировича - прапорщика
КУЦОГО Станислава Ивановича - младшего сержанта
КУЩЕНКО Евгения Витальевича - старшего солдата
ЛЕСЮКА Богдана Ивановича - солдата
ЛОГВИНА Максима Вячеславовича - солдата
МАЛЫШКО Романа Викторовича - старшего солдата
МАНОЙЛЕНКО Станислава Васильевича - старшего солдата
МЕЛЬНИКА Сергея Ивановича - солдата
МИКИТЕНКО Игоря Леонидовича - солдата
МОЗОЛЯ Владимира Николаевича - старшего солдата
МОИСЕЕНКО Андрея Сергеевича - солдата
МОЛОКОЕДОВА Александра Ивановича - сержанта
НАЛЕТУ Евгения Андреевича - старшего солдата
УДОДА Игоря Владимировича - старшего солдата
ОЛЕЙНИКА Юрия Богдановича - сержанта
ОНИЩЕНКО Романа Николаевича - солдата
ПАТРУШЕВА Олега Николаевича - солдата
ПАЩЕНКО Виталия Николаевича - сержанта
ПРИШНЯКА Дмитрия Сергеевича - сержанта
РЯБУХУ Тараса Михайловича - солдата
СЛЕПОГО Сергея Фотийовича - сержанта
ТЕРЕХОВА Юлия Игоревича - старшего солдата
ТКАЧЕНКО Александра Викторовича - прапорщика
ТОКАРЯ Антона Олеговича - солдата
ХОРИНА Евгения Алексеевича - солдата
ХРЯПИНСКОГО Дмитрия Андреевича - старшего солдата
ЧЕРНЯВСКОГО Дениса Анатольевича - старшего солдата
ЧИЧКУ Андрея Ивановича - солдата", - говорится в документе.