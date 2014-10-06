В Ужгороде почтили бойцов, которые недавно вернулись из зоны АТО

Выступая перед собравшимися, председатель областной государственной администрации Василий Губаль отметил, что страна, которая в течение многих лет называла себя добропорядочной соседкой, сейчас проявила свое истинное естество: «...лицо агрессора и такое ее поведение возмущает каждого из нас».

Хочу поклониться военнослужащим, которые сейчас сидят в зале, их собратьям, которые сейчас восстанавливают здоровье и силы в военных госпиталях и тем, которые и теперь в зоне проведения АТО. Особое уважение и скорбь выражаю семьям военнослужащих, погибших в боях с террористами и их наемниками.

Новый руководитель края попросил прощения у бойцов отдельного горно-пехотного батальона от имени местных ветвей власти относительно некоторых вопросов обеспечения их жизнедеятельности. А также заверил в том, что в дальнейшем будет работать над тем, чтобы защитники государства всегда чувствовали поддержку областного руководства. Затем вручил горным пехотинцам благодарности и ценные подарки бойцам. Василий Губаль выразил благодарность волонтерам - за их преданность делу и эффективную работу, поздравив женщин, а их в волонтерских рядах большинство, - цветами.

К благодарным словам представителей органов власти и местного самоуправления личного состава батальона присоединились и руководители СБУ и УМВД в Закарпатской области. В свою очередь, областной военный комиссар полковник Иван Васильцюн акцентировал внимание присутствующих на том, что в прошлом году закарпатские военные завоевали право называться лучшим подразделением Сухопутных войск ВС Украины.

- На фоне нынешних событий они достойно подтвердили свою высокую подготовку, и обнаружили во время выполнения боевых задач, героизм, мужество и отвагу.

От имени своих подчиненных к землякам обратился командир горных пехотинцев майор Василий Зубанич, который вместе с ними провел полгода в зоне проведения атитерористичної операции.

Орденами «За мужество» III степени были отмечены доблесть старшего прапорщика Олега Базая, прапорщика Тараса Козака, орденом Богдана Хмельницкого III степени - старшего лейтенанта Олега Журавского.

Инициатор движения поддержки закарпатских военных журналист Галина Ярцева, которой неоднократно благодарили представители власти, а главное, не скрывая эмоций, сказала воинам просто: «Спасибо за то, что живы».