Артиллеристы флота провели учения с боевыми стрельбами

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, подразделения гаубичного артиллерийского дивизиона на общевойсковом полигоне выполнили огневые задачи по поражению наземных целей. После этого был осуществлен марш на приморское направление, в определенный район Одесской области. Артиллеристы заняли огневые позиции и выполнили боевые стрельбы по морским целям.

Параллельно с этим личный состав противотанкового артиллерийского дивизиона отдельной бригады береговой обороны украинских ВМС совершил многокилометровый марш в указанный район, провел развертывание на рубежах и выполнил огневые задачи по поражению танков, бронетранспортеров и другой бронированной техники условного противника.

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Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Сергей Гайдук наградил лучшие расчеты флотских артиллеристов ценными отличиями.