В Николаеве открыли аллею в честь погибшего в АТО героя

На торжественное открытие аллеи пришли мать и бабушка погибшего героя, военнослужащие Николаевского зонального отдела ВСП, представители городского и областного совета, руководство и студенты политехнического колледжа.

Во время торжественного митинга заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Николай Романчук вручил матери воина Ирине Алдошиній орден «За мужество» III степени, которым герой был награжден посмертно.

Выступая перед собравшимися, временно исполняющий обязанности начальника Николаевского зонального отдела ВСП подполковник Сергей Колодин вспомнил, каким отважным воином был Максим Алдошин, и пожелал, чтобы память о нем навсегда сохранилась в стенах того заведения, которое он закончил.

Право открыть аллею предоставили матери героя Ирине Алдошиной.