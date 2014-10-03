Восстановлено более 13 тыс. единиц военной техники - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк после совещания в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

“Восстановлено и поставлено на вооружение более 13 тыс. единиц техники”, - сказал он.

Яценюк отметил, что Министерство обороны законтрактовало и получило 70% нового обмундирования.

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“Что касается финансирования, то все объемы правительство закрыло. Дополнительный миллиард, который может быть нужен для восстановления и приобретения военной техники, мы готовы выделить в виде правительственных гарантий”, - сказал Яценюк.