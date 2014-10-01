Старшему мичману Сергею Шкодину вручили орден

Согласно Указу Президента Украины, эту награду старший мичман Сергей Шкодін получил за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины во время проведения антитеррористической операции.

Также командующий Военно-Морских Сил поинтересовался у Сергея ходом лечения, по состоянию здоровья, насущными проблемами и пожелал скорейшего выздоровления.