Старшему мичману Сергею Шкодину вручили орден
17:54, 01 октября 2014Армия
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Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Сергей Гайдук во время визита к Военно-медицинского клинического центра Южного региона вручил старшему мічману Сергею Шкодину, раненому в боях на востоке страны, орден «За мужество» ІІІ степени.
Фото Минобороны
Согласно Указу Президента Украины, эту награду старший мичман Сергей Шкодін получил за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины во время проведения антитеррористической операции.
Также командующий Военно-Морских Сил поинтересовался у Сергея ходом лечения, по состоянию здоровья, насущными проблемами и пожелал скорейшего выздоровления.
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