Боевики атаковали опорный пункт силовиков возле села Редкодуб (карта АТО)
14:51, 30 сентября 2014Армия
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Боевики трижды обстреляли из минометов опорный пункт ВСУ вблизи села Редкодуб и пытались его захватить - СНБО
Ситуация в зоне АТО состоянию на 30 сентября / rnbo.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Вчера террористы трижды обстреляли из минометов и стрелкового оружия опорный пункт Вооруженных сил Украины вблизи с. Редкодуб Шахтерского р-на, после чего попытались его захватить», - отметил он, добавив, что «наши военные успешно отбили все нападения».
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