Боевики атаковали опорный пункт силовиков возле села Редкодуб (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Вчера террористы трижды обстреляли из минометов и стрелкового оружия опорный пункт Вооруженных сил Украины вблизи с. Редкодуб Шахтерского р-на, после чего попытались его захватить», - отметил он, добавив, что «наши военные успешно отбили все нападения».

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