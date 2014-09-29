Военнослужащие Очаковского гарнизона получили квартиры в новостройке

18:02, 29 сентября 2014
Армия
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Новый пятиэтажный дом на 50 квартир, в котором получили квартиры военнослужащие Очаковского гарнизона, расположен неподалеку от моря.

Фото Міністерства оборони України

Следует подчеркнуть, что абсолютно все квартиры в новостройке распределены исключительно между военнослужащими и их семьями. Среди новоселов немало бойцов, которые принимали участие в проведении АТО.

Читайте такжеБойцы АТО, которых лечат в Виннице, посетили концерт рок-группы "Океан Эльзы"Будет жить в новом доме и вдова командира воинской части капитана первого ранга Алексея Зинченко, который отважно погиб, защищая Родину.

Также квартиры здесь получили военнослужащие военно-морского арсенала и военные пенсионеры.

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