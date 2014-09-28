На Луганщине зафиксировали два российских вертолета Ми-8 (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

«Вчера около 14.00 зафиксирован полет двух вертолетов Ми-8 вооруженных сил Российской Федерации вдоль границы на участке Станица Луганская - Красная Таловка», - сказал Лысенко.

Читайте такжеРФ развернула лагерь и подвезла тяжелую технику к границе с КрымомВ то же время он заметил, что в течение суток российские самолеты не нарушали украинское воздушное пространство.

По словам Лысенко, также не было огневых контактов украинских пограничников с российскими военными.