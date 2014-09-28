На Луганщине зафиксировали два российских вертолета Ми-8 (карта АТО)
Вчера пограничниками в Луганской области вдоль украинско-российской границы зафиксирован полет двух вертолетов Ми-8 вооруженных сил Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
«Вчера около 14.00 зафиксирован полет двух вертолетов Ми-8 вооруженных сил Российской Федерации вдоль границы на участке Станица Луганская - Красная Таловка», - сказал Лысенко.
Читайте такжеРФ развернула лагерь и подвезла тяжелую технику к границе с КрымомВ то же время он заметил, что в течение суток российские самолеты не нарушали украинское воздушное пространство.
По словам Лысенко, также не было огневых контактов украинских пограничников с российскими военными.
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Напомним, руководитель группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тимчук сообщал, что с 18.00 вчерашнего дня в зоне боевых действий на Донбассе наблюдается резкая активизация обстрела военными РФ и боевиков позиций украинских войск.