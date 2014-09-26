Курсанты Военной академии Одессы отбили нападение на мужчину и задержать нарушителей

Приблизившись к месту происшествия, военнослужащие увидели, что двое преступников, угрожая мужчине расправой, пытались отобрать у него деньги. Мужчина, хотя и был испуган, но успел достать травматический пистолет и нажать на курок. На громкий выстрел кроме курсантов отреагировал и сотрудник милиции, который находился в то время поблизости. Оценив ситуацию, они объединили усилия в пресечении правонарушения и задержали нападавших, об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Вызванная на место происшествия оперативная группа правоохранителей выяснила, что злоумышленники уже длительное время занимались противозаконной деятельностью на улицах Одессы. Подозреваемых доставили в отдел милиции для дальнейшего разбирательства их причастности к другим преступлениям.

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После завершения патрулирования на утреннем построении смелым военнослужащим была объявлена благодарность. В ближайшее время их родители получат письма-благодарности за воспитание сыновей.

Кстати, пятикурсник старший сержант Владимир Довгалюк - призер чемпионата Одесской области по тайскому боксу. Его однокурсник курсант Максим Капустин - отличник учебы. Находясь на военной стажировке, получил медаль «За образцовость в военной службе» III степени за оказание высококвалифицированной технической помощи в ремонте военной техники, которая находилась в зоне АТО. Курсант четвертого курса Александр Рогов также отличник учебы, профессионально занимается дзюдо.