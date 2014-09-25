Во время обстрела блокпоста под Одессой среди военных никто не пострадал

По предварительной информации, выстрел в направлении блокпоста осуществлен из ручного противотанкового гранатомета. Снаряд попал в защитное укрепления блокпоста. Пострадавших среди личного состава военнослужащих нет. Боевая техника блокпосту в строю.

Личный состав блокпоста во время обстрела проявил выдержку, совершил в ответ комплекс протидиверсионных мероприятий. В частности, был объявлен сигнал «Тревога», занято круговую оборону. В район происшествия было направлено подразделение, которое находилось в протидиверсионном резерве. Учитывая, что выстрел раздался со стороны населенного пункта, военнослужащие с целью недопущения возможных потерь среди населения, а также в связи с тем, что выстрел неизвестных был единичным, ответный огонь не открывали.

Еще ночью на место происшествия прибыли оперативные группы Командования ВМС ВС Украины, Южного регионального управления Военной службы правопорядка в ВС Украины и силовых структур региона. В настоящее время проводится расследование.

Военнослужащие указанного, а также других блокпостов, где несут службу воины Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, продолжают выполнять боевые задачи по защите мирной жизни жителей Одесской и Николаевской областей.