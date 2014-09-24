Президент поручил направить в зону АТО военных комиссаров

Об этом говорится в распоряжении главы государства №1041/2014-рп от 24 сентября. Документом поручается направить в зону АТО для прохождения военной службы военных комиссаров районов, городов, областей, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

В распоряжении отмечается, что на должности военных комиссаров, которые высвобождаются, могут назначаться военнослужащие - участники антитеррористической операции, которые получили ранения, иные повреждения, но признанные военно-врачебными комиссиями годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы.