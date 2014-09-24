Президент поручил направить в зону АТО военных комиссаров
13:53, 24 сентября 2014Армия
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Президент Петр Порошенко поручил министру обороны Валерию Гелетею направить в район проведения АТО в Донецкой и Луганской областях военных комиссаров.
REUTERS
Об этом говорится в распоряжении главы государства №1041/2014-рп от 24 сентября. Документом поручается направить в зону АТО для прохождения военной службы военных комиссаров районов, городов, областей, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
В распоряжении отмечается, что на должности военных комиссаров, которые высвобождаются, могут назначаться военнослужащие - участники антитеррористической операции, которые получили ранения, иные повреждения, но признанные военно-врачебными комиссиями годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы.
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