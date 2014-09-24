Руководство Минобороны наградило волонтеров за вклад в развитие армии

Во время обострения военно-политической ситуации в восточных областях Украины и проведение антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей председатель наблюдательного совета частного акционерного общества КБ «Стандарт» Виталий Таран оказал денежную помощь Вооруженным Силам Украины. В целом руководителем предприятия для нужд Воздушных Сил было выделено 300 тысяч гривен на изготовление 500 комплектов костюмов для технического состава авиационных частей, 200 комплектов костюмов для летного состава и 200 летных демисезонных курток.

Приказом Министра обороны Украины за значительный личный вклад в дело материального обеспечения личного состава Вооруженных Сил Украины, который принимает участие в антитеррористической операции Виталия Тарана поощрена отличием Министерства обороны Украины «Холодное оружие».

- В непростое время украинцы объединились ради благородной цели - поддержки армии. Волонтеры одними из первых откликнулись на просьбу помочь армии, максимально обеспечить потребности Вооруженных Сил. Неоценимая помощь рядовых граждан стала ярким свидетельством того, что в Украине народ и Вооруженные Силы - это одно целое, - отметил глава оборонного ведомства генерал-полковник Валерий Гелетей.

Он подчеркнул, что Министерство обороны делает все, чтобы в первую очередь обеспечить всем необходимым военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции, несмотря на погодные условия.

- Мы постоянно работаем над тем, чтобы военнослужащие, которые находятся в восточных регионах страны, насколько это возможно, чувствовали себя комфортно в условиях боевых действий. На одном из ближайших заседаний Правительства должен быть рассмотрен вопрос о подготовке войск, задействованных в контртеррористической операции, к зиме, - подчеркнул генерал-полковник Валерий Гелетей.