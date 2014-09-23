В Германии умер тяжелораненый украинский военнослужащий

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.

Читайте такжеНа Донбассе погибли около 2000 бойцов АТО - зам Коломойского«23 сентября 2014 года в военном госпитале бундесвера в городе Ульм от тяжелых ранений умер участник АТО Роман Сокуренко»,– написал дипломат.

Роман Сокуренко получил тяжелое ранение под Иловайском Донецкой области и был отправлен на лечение в Германию 3 сентября вместе с другими 19 ранеными бойцами, принимавшими участие в антитеррористической операции.