В Германии умер тяжелораненый украинский военнослужащий
18:30, 23 сентября 2014Армия
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В госпитале города Ульм (Германия) сегодня скончался доброволец, участник АТО Роман Сокуренко.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.
Читайте такжеНа Донбассе погибли около 2000 бойцов АТО - зам Коломойского«23 сентября 2014 года в военном госпитале бундесвера в городе Ульм от тяжелых ранений умер участник АТО Роман Сокуренко»,– написал дипломат.
Роман Сокуренко получил тяжелое ранение под Иловайском Донецкой области и был отправлен на лечение в Германию 3 сентября вместе с другими 19 ранеными бойцами, принимавшими участие в антитеррористической операции.
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