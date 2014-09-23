Минобороны пересматривает концепцию украинской армии - Гелетей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Валерий Гелетей сообщил сегодня на брифинге во время посещения Житомирского бронетанкового завода в поселке Новогуйвинское Житомирского района.

По его словам, "мы (Минобороны - УНИАН) пересматриваем полностью концепцию украинской армии - для того, чтобы понять, что именно нужно сегодня Украине".

Гелетей также рассказал, что Минобороны сейчас изучает, как работают и как способны работать вообще заводы госконцерна «Укроборонпром».

"Мы изучаем все предприятия, которые задействованы в системе обеспечения обороноспособности нашего государства, мы пересматриваем всю концепцию обороноспособности (Украины - УНИАН), мы должны знать, что нужно сейчас украинской армии", - отметил министр.

Он считает, что одним из приоритетов Украины в будущем также должна быть продажа оружия.

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"Украина всегда была мощным государством, которое изготовляло оружие, - не только изготовляло, но и продавало - это также должно быть для Украины приоритетом", - сказал Гелетей.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами ведения хозяйства государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.

В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.

По мнению экспертов, вооружение, произведенное оборонно-промышленным комплексом Украины, является конкурентоспособным на мировом рынке оружия.

«Укроборонпром» по итогам 2013 года получил чистую прибыль в размере 475 млн грн.