Гелетей: критика в адрес Минобороны влияет на обороноспособность государства

"Информация, направленная на критику Министерства обороны, является угрозой не только для него, но и для обороноспособности государства, потому что эта критика не соответствует действительности, и те, кто это говорит, хорошо понимают, но вводят общество в заблуждение. Именно поэтому так важно, чтобы сейчас общество получило объективную информацию о событиях, которые произошли", - подчеркнул министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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"Хотел бы, чтобы вы понимали, что Министерство обороны и я как министр обороны отвечаю за те подразделения, которые мы привыкли понимать, что это военные: десантно-штурмовые батальоны, аэромобильные, механизированные бригады, батальоны тероборони, которые были набраны под флагом Министерства обороны, а также один единственный добровольческий батальон "Айдар". Все другие добровольческие подразделения и батальоны непосредственно подчинены МВД. Это значит, что они их формируют, обеспечивают, назначают командиров и управляют ими. Как министр обороны я на них не имею никакого влияния, в том числе обеспечение оружием, боеприпасами и техникой. Никакого влияния на эти процессы я не имею. Это предусмотрено соответствующими законами", - пояснил генерал-полковник Валерий Гелетей.

Также он подчеркнул, что у Министерства обороны нет ни одного предприятия, которое производит оружие, как заявляют некоторые.

"Поток информации направлен на Министерство обороны, что не закупается оружие и другие обвинения, вводят в заблуждение общество. Все деньги, которые законтрактованы и использованы, направлены на обеспечение вооруженных сил оружием и прочим необходимым. Но есть дилемма: купить 1 новый танк или отремонтировать 10 старых, купить 1 самолет или отремонтировать 10 старых. И к большому сожалению, пока что эта дилемма всегда будет, и будет направлена на большее количество, потому что других возможностей нет. И всех средств не хватает, чтобы обеспечить и новейшим оружием, которое сейчас крайне необходимо", - отметил министр обороны.

Он напомнил, что принимал участие в боевых действиях тогда, когда еще не был министром обороны, когда все еще начиналось: "Я видел действия всех руководителей силовых и оборонных ведомств, и видел как подразделения оставляют управления милиции, служб безопасности, и в тот день, когда был штурм здания службы безопасности Донецкой области, и все убежали, осталось только спецподразделение УГО, где я был тогда руководителем. Они покидали свои флаги, которые теперь находятся в Министерстве обороны. Мы видели небоеспособность тех подразделений, которые должны в первую очередь обеспечивать и локализовать негативный процесс, который только начинался. Я был и с подразделениями на горе Карачун, где мы впервые почувствовали выстрелы минометов и "Нон".

Тогда все правоохранительные органы находились практически на территории Харьковской области, никто дальше не двигался - Славянск остановил практически все боевые действия.

"Когда я стал Министром обороны 3 июля, вместе с руководителем Генерального штаба у нас не было никакого сомнения кто должен быть руководителем АТО и организовать обеспечение наступления и боевых действий. Их не надо было проверять. Уже через день мы начали наступление. И тогда начались упреки, что не дело Министра заниматься освобождением городов. Но людей нужно было морально поднять. И именно поэтому мы шли в Краматорск, Славянск, Дружковку, не только поднять флаг Украины, но и чтобы поднять дух украинского войска. И бойцы, которые идут вместе с генералом, понимают, что он несет ответственность за операцию, которую разрабатывал. И тогда возникает доверие, которое не купишь деньгами и большими погонами", отметил он.

Он подчеркнул, что когда говорят, что руководство Минобороны и Генштаба не профессиональное, следует напомнить, что за 2 месяца военными освобождены от террористов более 70 городов и населенных пунктов Донбасса.

"И это была целенаправленная наступательная операция вооруженных сил на Донбассе. Политики и деятели, давая этому неправильную оценку, бьют не только по доверию, но и по обороноспособности государства. Началась предвыборная борьба, они думают о том, сколько мест в парламенте завоюют. А наша победа - это победа всей Украины. Когда мы освободим территорию от террористов и российских вооруженных сил и принесем покой на территорию Донбасса", - подчеркнул министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей.