Во Львове презентовали робота-разведчика для АТО

Об этом сообщает ТСН.

Робот был создан на заказ добровольческих батальонов - в течение месяца над изобретением работало около полусотни человек.

Читайте такжеКНТЭУ передал раненым бойцам уникальный пищевой продукт, улучшающий показатели организма"Это робот-разведчик, который позволяет вести видео-, аудио-, радиационную, радиологическую разведку в местах, труднодоступных и опасных для людей. Он может работать от -40 до +80, даже +100, плюс дождь, снег, и водные преграды до 30-40 сантиметров он может переезжать", - говорит один из разработчиков прибора Ростислав Пасичник.

Без подзарядки самоходная машина может работать до 4-х часов. Также робот может использоваться для транспортировки раненых.

Напомним, ранее украинськие конструкторы создали для нужд АТО беспилотник "Днепр 1".