В Украине создали беспилотник для военных "Днепр 1"
09:16, 20 августа 2014Политика
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Сейчас военные уже получили 4 роботизированные беспилотные летательные аппараты, в ближайшее время планируется передача еще 10 таких самолетов.
Новые беспилотники / Pavlo Khazan / facebook.com
Партию из десяти разведывательных устройств уже отправили в зону АТО. Над созданием беспилотника работали лучшие ученые Украины на заказ Днепропетровской ОГА.
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Пилотный проект профинансировал Фонд обороны страны, куда перечислили деньги местные бизнесмены.
В Украине создали беспилотник для военных под названием «Днепр 1»
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