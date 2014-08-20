В Украине создали беспилотник для военных "Днепр 1"

Сейчас военные уже получили 4 роботизированные беспилотные летательные аппараты, в ближайшее время планируется передача еще 10 таких самолетов.

Партию из десяти разведывательных устройств уже отправили в зону АТО. Над созданием беспилотника работали лучшие ученые Украины на заказ Днепропетровской ОГА. Читайте такжеНа Днепропетровщине начали выпускать отечественные беспилотники для армии Пилотный проект профинансировал Фонд обороны страны, куда перечислили деньги местные бизнесмены.

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