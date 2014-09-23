Силы АТО отбили все атаки на Авдеевку, боевики понесли потери - СНБО

Этот населенный пункт имеет важное стратегическое значение, как предупреждают эксперты, захват Авдеевки позволит террористам ударить по аэропорту Донецка с северного направления.

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Противник, как сообщают в СНБО, также атаковал сам аэропорт в Донецке, а также перешел в наступление вблизи поселка Никишино, которое находится в 10 километрах на юг от Дебальцево.

"Все нападения были отбиты, террористы понесли потери", - лаконично доложили в Информационно-аналитическом центре СНБО.