Силы АТО отбили все атаки на Авдеевку, боевики понесли потери - СНБО
14:14, 23 сентября 2014Армия
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В СНБО заявили, что силам АТО удалось отразить все нападения противника на опорный пункт возле населенного пункта Авдеевка, который находится возле Донецка.
REUTERS
Этот населенный пункт имеет важное стратегическое значение, как предупреждают эксперты, захват Авдеевки позволит террористам ударить по аэропорту Донецка с северного направления.
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Противник, как сообщают в СНБО, также атаковал сам аэропорт в Донецке, а также перешел в наступление вблизи поселка Никишино, которое находится в 10 километрах на юг от Дебальцево.
"Все нападения были отбиты, террористы понесли потери", - лаконично доложили в Информационно-аналитическом центре СНБО.
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