Силовики обезвредили лагерь боевиков под Северодонецком

Кроме того, военным удалось захватить большое количество стрелкового оружия и гаубицу.

Об этом УНИАН сообщили в Информационно-аналитическом центре СНБО.

"В ходе операции были изъяты взрывчатка, реактивный огнемет “Шмель”, три реактивных противотанковых гранатомета, гранаты и большое количество патронов к автоматическому оружию. Также в результате оперативных мероприятий в районе города была захвачена пушка-гаубица Д-30", - отметили в СНБО.

Читайте такжеЗа сутки потерь среди сил АТО нетКак сообщал УНИАН, 5 сентября участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00 5 сентября.

Однако боевики и российская армия нарушают перемирие.