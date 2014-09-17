Львовский бронетанковый завод будет производить легкие БТРы "Дозор"

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Как отмечается в сообщении, до конца сентября будет завершен выпуск первого образца легкого БТРа "Дозор".

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"На львовском бронетанковом заводе работает 800 человек. Сейчас завод работает в несколько смен, даже в выходные дни, ремонтируя танки и бронетранспортеры. Сегодня видим первый образец экспериментального легкого бронетранспортера, который чрезвычайно нужен нашим Вооруженным силам. Он может перевозить до 20 десантников, развивая скорость 120 км/час", - цитирует пресс-служба городского председателя Львова Андрея Садового.

Как рассказал директор государственного предприятия "Львовский бронетанковый ремонтный завод" Александр Останец, есть все основания считать, что "Дозор" будет иметь большой спрос не только в Украине, но и за ее пределами.

"До конца месяца планируем завершить изготовление первого образца. Существуют некоторые технические нюансы, не зависящие от нас, ведь мы производим его в кооперации с другими странами. Силовой агрегат покупаем за рубежом, в этом небольшая задержка. "Дозор" будет конкурентоспособным на рынке, дешевле многих иностранных аналогов", - отметил Александр Останец.