На Львовщине начались украинско-американские учения «Репид Трайдент-2014»

На плацу Центрального городка МЦМБ выстроились военнослужащие из Украины, США, Великобритании, Канады, Болгарии, Азербайджана, Латвии, Литвы, Грузии, Германии, Республики Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Королевства Испания.

Во время исполнения государственных гимнов Украины и США подняли флаги этих стран. Флаг Украины поднимали военнослужащие морской пехоты и Национальной гвардии, а флаг Соединенных Штатов - бойцы 173 парашютно-десантной бригады командования Сухопутных войск США в Европе.

Сокомандники учений с украинской стороны полковник Александр Сивак, и с американской - полковник Фред Рензи, совершили обход подразделений стран-участниц и поздравили военных с началом учений.

"В этом году девиз учений «Партнерство. Безопасность. Мир» звучит как никогда актуально не только для Украины, но и для всего человечества, - обратился к военнослужащим полковник Александр Сивак. - Наше государство сегодня противостоит агрессору, который имеет одну из мощнейших армий мира и вооружен ядерным оружием. Для того, чтобы выстоять на передовой линии обороны демократических ценностей, нам важно чувствовать всестороннюю поддержку международных партнеров".

Замыслу «Репид Трайдент - 2014» является отработка совместных действий подразделений стран-участниц учений с целью обеспечения готовности к выполнению задач в составе многонациональных сил. Будут отрабатываться вопросы современных вызовов и угроз в сфере национальной безопасности. Тематика нынешних маневров предусматривает планирование и проведение операции по стабилизации обстановки, поддержания мира в определенной зоне ответственности в составе многонациональной батальонной тактической группы. В частности, запланирована практическая отработка способности подразделений стран-участниц действовать в соответствии со стандартами НАТО, которые применяются в проведении миротворческих миссий, тренировки офицеров разных стран к полноценной работе в составе штаба батальонной тактической группы. В контексте обучения будут рассматриваться отдельные аспекты военно-гражданского сотрудничества как средства стабилизации обстановки.

Всего в учении принимают участие около 1200 военнослужащих. Самая большая группа - украинская: почти 600 офицеров и курсантов Академии сухопутных войск, морской пехоты и Национальной гвардии Украины. Среди иностранных участников самая большая группа от армии США - почти 200 человек.

Обучение продлится две недели на разных участках военного полигона Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск. Во время практических занятий будет использоваться почти 700 единиц оружия и более 150 военных автомобилей и боевых машин.