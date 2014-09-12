Благотворители приобрели современное медицинское оборудование для мобильных госпиталей ВСУ

11 сентября в Киеве состоялась встреча офицеров Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с представителями благотворительного фонда «Народный тыл», футбольного клуба «Динамо» (Киев) и средств массовой информации.

Встреча, в которой приняли участие помощник начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины подполковник Роман Чаплинский, начальник Управления спорта Министерства обороны Украины полковник Виктор Довгодько и начальник отдела снабжения медицинского имущества Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Владимир Прудников, была приурочена поставке современного медицинского оборудования, предназначенного для двух мобильных госпиталей Вооруженных Сил Украины. В этот же день указанное оборудование было отправлено силами благотворительного фонда «Народный тыл» в пункты назначения.

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Представители Минобороны и Генштаба выразили искреннюю благодарность руководству ФК «Динамо» (Киев) и благотворительного фонда «Народный тыл» за существенный вклад в обеспечение мобильных полевых госпиталей Вооруженных Сил Украины крайне необходимым медицинским оборудованием.

Справка. За перечисленные средства президентом ФК «Динамо» (Киев) Игорем Суркисом на счет благотворительного фонда «Народный тыл» было закуплено современное эндоскопическое хирургическое оборудование, которое позволяет выполнять широкий спектр вмешательств различной степени сложности с высоким уровнем качества и уровнем прогнозируемости (в сравнении с классическими методиками), более быстрой и качественной реабилитацией пациентов. Также приобретено четыре кислородных концентратора для непосредственной подачи кислорода пациенту, а также для обеспечения кислородом медицинских аппаратов искусственной вентиляции легких.