Занятия десантников проходят в условиях максимально приближенных к боевым

Большинство практических занятий проходят в условиях максимально приближенных к боевым, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.Читайте такжеВ Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze-2014 (фоторепортаж)

С этой целью разработаные специально-тактические обстановки на учебных местах. Для примера, во время выполнения упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия инструкторы с помощью шумовых, дымовых средств адаптируют “крылатых пехотинцев” к ситуациям приближенным к тем, которые могут быть во время огневой схватки с врагом.

Продолжается совершенствование личным составом взводов действий при прикрытии подразделений во время наступления вражескойбронетанковой техникии уничтожении ее гранатометным вооружением.

В свою очередь, воины-снайперы на тактическом поле отрабатывают разнообразные практические упражнения, целью которых является точность, скорость стрельбы и слаженность действий.

Разведгруппы тренируются по маскировке своих позиций, ведению наблюдения, обустройстве засад на пути движения противника и уничтожения его.

Большое внимание инструкторы уделяют подготовке штурмовых групп к действиям в лесной местности, в населенных пунктах, обезвреживанию врага в зданиях, освобождению заложников.