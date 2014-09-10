На Sea Breeze-2014 отработан эпизод по противолодочному обеспечению кораблей

В частности, в рамках маневров с привлечением надводных сил и морской авиации был отработан эпизод по противолодочному обеспечению кораблей, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

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Как рассказал командир морской авиационной бригады военно-морских сил вооруженных сил полковник Игорь Бедзай, по замыслу учения, в определенное время экипажи самолета Бе-12 и вертолета Ми-14 взяли курс на отдельнный район для обнаружения имитатора подводной лодки.

Осуществив установки поля буев и барьера для перехвата, по командам фрегата "«Гетман Сагайдачный" вместе с экипажем вертолета корабельного базирования Ка-27 морские авиаторы успешно провели радиогидроакустический и гидроакустический поиск имитатора субмарины, а также отработали ряд практических вопросов разведки и освещения надводной и подводной обстановки в районе проведения учения.

Высказываясь по поводу действий своих подчиненных на этом важном этапе проведения учений Sea Breeze-2014, полковник Игорь Бедзай отметил, что с возложенными на них задачи они справились.

"Конечно, окончательно наши действия будут оцениваться по итогам проведения маневров. Но очень важным является тот факт, что личный состав увеличил свой налет и приобрел ценный опыт по установке гидроакустических буев и поиска имитатора подводной лодки", - подчеркнул офицер.