В Минобороны опровергли информацию о десантниках из 25-й бригады

Сегодня некоторыми центральными средствами массовой информации было распространено сообщение провокационного характера.

Командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины отмечает, что распространенная информация относительно ситуации с 25 отдельной воздушно-десантной бригадой не соответствует действительности.

По состоянию на 9.00 5 сентября личный состав бригады выполняет задачи по предназначению в зоне проведения антитеррористической операции. Ни одно из подразделений части не находится в окружении. Командир воинской части полковник Юрий Содоль, командиры подразделений части находятся в районе выполнения задач вместе со своими подчиненными. Обстановка в районе выполнения задач сложная, но управляемая.

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Министерство обороны Украины предполагает, что указанное информационное сообщение подготовлено российской стороной в продолжение информационной войны с целью дискредитации руководящего состава Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, Высокомобильных десантных войск ВС Украины.

Управление прессы и информации Министерства обороны Украины отмечает представителям средствам массовой информации подавать только проверенную информацию, полученную от определенных официальных лиц оборонного ведомства.