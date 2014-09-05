В Минобороны опровергли информацию о десантниках из 25-й бригады
Распространенная некоторыми СМИ информация о ситуации в 25 отдельной воздушно-десантной бригаде ВДВ Вооруженных Сил Украины не соответствует действительности.
Сегодня некоторыми центральными средствами массовой информации было распространено сообщение провокационного характера.
Командование Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины отмечает, что распространенная информация относительно ситуации с 25 отдельной воздушно-десантной бригадой не соответствует действительности.
По состоянию на 9.00 5 сентября личный состав бригады выполняет задачи по предназначению в зоне проведения антитеррористической операции. Ни одно из подразделений части не находится в окружении. Командир воинской части полковник Юрий Содоль, командиры подразделений части находятся в районе выполнения задач вместе со своими подчиненными. Обстановка в районе выполнения задач сложная, но управляемая.
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Министерство обороны Украины предполагает, что указанное информационное сообщение подготовлено российской стороной в продолжение информационной войны с целью дискредитации руководящего состава Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, Высокомобильных десантных войск ВС Украины.
Управление прессы и информации Министерства обороны Украины отмечает представителям средствам массовой информации подавать только проверенную информацию, полученную от определенных официальных лиц оборонного ведомства.