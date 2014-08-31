В Снежном террористы замучили военного комиссара

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, это произошло во время показательных пыток незаконно удерживаемых пророссийскими террористами украинских военнослужащих в городе Снежном 29 августа.

В сообщении говорится, что 27 августа военный комиссар с сыном и товарищем возвращался в город Амвросиевка на своем автомобиле. На окраине города его автомобиль был остановлен военнослужащими 331-го воздушно-десантного полка вооруженных сил РФ, которые после проверки документов задержали мужчин и увезли их в полевой лагерь российских войск вблизи города Снежное.

«На следующий день задержанные были переданы террористам, которые в настоящее время контролируют Снежное. 29 августа преступники устроили показательное физическое наказание украинских военнослужащих. К избиениям и издевательствам также присоединялись пророссийски настроенные местные сепаратисты», - отметили в МОУ.

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«В связи с этим случаем Министерство обороны заявляет, что факт и обстоятельства гибели украинского офицера подполковника Владимира Московки в очередной раз показали циничную сущность, нивелирование всех норм международного права и принципов христианской морали со стороны войск РФ, террористов и российских наемников», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Донецке террористы привязали к столбу и избили украинскую патриотку (фото)В Минобороны отметили, что факт передачи военнослужащими 331-го воздушно-десантного полка вооруженных сил РФ украинского офицера в руки преступников выглядит особенно циничным на фоне того, как сегодня украинская сторона ведет себя с российскими военнослужащими, задержанными на территории Украины со штатным оружием и военной техникой, в частности, 10 десантниками из того же 331-го воздушно-десантного полка, которых в настоящее время уже передано командованию ВС РФ.

«Руководство Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким подполковника Московки, который погиб от рук террористов и российских наемников. Это ужасное преступление будет должным образом расследовано, а те, кто его совершил, получат самое суровое наказание», - подчеркнули в пресс-службе.

В МОУ напомнили, что сейчас военнослужащие и сотрудники военных комиссариатов Донецкой и Луганской областей с риском для жизни выполняют чрезвычайно важные и ответственные задачи, продолжая оказывать всестороннюю поддержку воинским частям и подразделениям Вооруженных Сил Украины, привлеченным к антитеррористической операции.